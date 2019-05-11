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05. 11. 2019

В Минюсте нашли ящики со спрятанными документами

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в его ведомстве были обнаружены ящики со скрытой входящей документацией. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденцией, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц", – написал министр.

Он предположил, что на входной корреспонденции был установлен "коррупционный фильтр".

"На каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", – добавил Малюська.

Он утверждает, что до его прихода в министерство почти все документы были "отфильтрованы", но есть и несколько "свежих".

"Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены", – резюмировал министр.

Cмотрите фотогалерею: В Минюсте нашли ящики со спрятанными документами

Ранее Денис Малюська обвинил в рейдерстве агентство АРМА посредством системы электронных торгов, реализующих арестованное имущество.

Также сообщалось, в октябре Верховная Рада приняла закон о защите права собственности, основная цель которого – снизить количество рейдерских захватов.

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Источник: korrespondent.net
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