Под Львовом попали в ДТП инкассаторы с деньгами

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района произошло ДТП при участии автомобиля Volkswagen Caddy и микроавтобусом Ford Transit 350 – служебным авто инкассаторов Ощадбанка. Об этом сообщает Zaxid.Net во вторник, 5 ноября.

Отмечается, что авария случилась около 9:20 утра. В результате инцидента микроавтобус перевернулся.

По данным полиции, водитель Ford Transit при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Caddy, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались. Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.

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Ранее во вторник стало известно, что в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen. Пострадали семь человек.

А в Беляевском районе Одесской области в результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

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Источник: korrespondent.net