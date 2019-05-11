У Гончарука озвучили цену на украинскую землю

После запуска рынка земли в 2020 году первоначальная цена за гектар будет около двух тысяч долларов, заявил советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак, передает 5 ноября УНИАН.

"Если бы внедрялась первая предложенная модель рынка земли, там, где есть все игроки, цена была бы порядка двух тысяч долларов за гектар по стране. В зависимости от области - к примеру, в Херсоне и на Волыни немного дешевле, а в Полтаве, Черкассах, Виннице - дороже, поскольку там лучше земля и больше конкуренция", - сказал он.

По другой модели, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуску к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше - около 1900 долларов за гектар.

Также Мушак сообщил, что на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине.

"Если кредитная ставка для Украины будет 5%, то вы среднюю аренду, которая будет 200 долларов, умножаете на 20 – и земля будет стоить четыре тысячи долларов. Почему в Европе такая высокая стоимость земли? Потому что у них денежный ресурс очень доступный, условно говоря, нулевая ставка", - сказал он.

Цена для физлиц, юрлиц и иностранцев не будет значительно отличаться, но будет зависеть от нюансов налогообложения для каждой категории.

Напомним, Кабинет министров не включил в обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, возможные поступления от продажи земли в случае запуска рынка.

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Источник: korrespondent.net