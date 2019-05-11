Проект Госбюджета-2020 предлагает сократить дефицит до 95 млрд грн

В обновленном проекте госбюджета на 2020 год предлагается сократить дефицит бюджета до 95 млрд грн, то есть до 2% от валового внутреннего продукта. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН во вторник, 5 ноября.

"Мы уменьшаем уровень дефицита к ВВП до 2%. Это большое сокращение. Это не значит, что мы сразу и заимствовать будем меньше, но мы заимствуем намного меньше, чем отдаем, а также планируем средства, которые будут поступать от приватизации, они также уменьшат сумму, которая необходима для заимствований. В целом, уменьшением дефицита наш долг, если брать только государственный долг, должен прийти к цифре менее 50% от ВВП", - сказала она.

"Дефицит 2%, дефицит такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная и расходная часть изменились приблизительно на 15 млрд грн в общем. Доходная часть на 13 млрд грн увеличилась, расходная увеличилась на 15 млрд грн, потому что часть расходов была перераспределена", - добавила глава Минфина.

Маркарова также сообщила, что в обновленном проекте госбюджета на 3 млрд грн увеличен план поступлений специального фонда с расчетом на принятие закона о легализации игорного бизнеса.

План доходов общего фонда госбюджета увеличен на 10 млрд грн за счет предполагаемого роста поступлений дивидендов и части чистой прибыли от государственных компаний, небольшого роста поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.

Также сообщалось, что оборонный бюджет-2020 будет рекордным. На следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net