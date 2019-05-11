Названо количество нападений на журналистов за октябрь

Национальный союз журналистов зафиксировал 4 случая применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в октябре, о чем свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины" на сайте НСЖУ 5 ноября.

Отмечается, что два инцидента были зафиксированы в Киеве, и по одному - на Волыни и в Кировоградской области.

"Фактически каждые 5 дней в Украине применяется сила против работников СМИ. Чтобы защитить права работников СМИ на профессию, а граждан - на правду, государство должно обеспечить оперативные расследования атак и надлежащее наказание нападающих", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В целом с начала 2019 года в Украине было зафиксировано 60 проявления физической агрессии в отношении журналистов.

Напомним, в течение 9 месяцев 2019 года следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений связанных с нападениями на журналистов.

Еще сообщалость, что в Крыму избили журналиста Евгения Гайворонского.

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Источник: korrespondent.net