Сотрудники Службы безопасности задержали при получении $200 тысяч взятки бывшего заместителя гендиректора оборонного завода Маяк, который входит в состав госконцерна Укроборонпром. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 5 ноября.

Отмечается, что в целом бывший чиновник пытался заработать $2,5 млн на продаже имущества Укроборонпрома.

Он пообещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по покупке имущественного комплекса ПАО Завод Маяк через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали его в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части суммы – $200 тысяч.

В рамках уголовного производства, открытого по статье о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины), продолжаются обыски на территории завода и помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района.

Также проверяется причастность к сделке нынешнего руководства завода.

Cмотрите фотогалерею: Экс-замгендиректор оборонного завода задержан за махинации на $2,5 млн

Ранее сообщалось, на директора завода Маяк завели дело за безосновательную невыплату зарплат сотрудникам на сумму более чем 11 млн гривен.

Также стало известно, что чиновники завода Маяк растратили 3 млн гривен, предусмотренных на демонтаж вентиляционной системы на предприятии.

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Источник: korrespondent.net