На Житомирщине мужчину засыпало семечками: он погиб

В поселке Яблонец Житомирской области подсобный рабочий местного хлебоприемного предприятия погиб, утонув в семечках. Об этом сообщают Вести во вторник, 5 ноября.

Мужчина был обнаружен засыпанным в складском помещении для хранения семян подсолнечника еще 1 ноября.

Госслужба по вопросам труда сообщила, что погибшим оказался гражданин Николай Марченко 1970 года рождения.

Напомним, что ранее в селе Кинашев Галичского района Ивано-Франковской области на территории элеватора для хранения кукурузы погибли два сотрудника предприятия Агро-Вита. Они упали в резервуар с кукурузой.

Также сообщалось, что лифт раздавил ремонтника на стройке в Киеве. Мужчина ремонтировал лифт, когда двери начали закрываться. Он не успел отойти, и его зажало дверью, после чего лифт тронулся.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net