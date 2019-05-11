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05. 11. 2019

На Житомирщине мужчину засыпало семечками: он погиб

В поселке Яблонец Житомирской области подсобный рабочий местного хлебоприемного предприятия погиб, утонув в семечках. Об этом сообщают Вести во вторник, 5 ноября.

Мужчина был обнаружен засыпанным в складском помещении для хранения семян подсолнечника еще 1 ноября.

Госслужба по вопросам труда сообщила, что погибшим оказался гражданин Николай Марченко 1970 года рождения.

Напомним, что ранее в селе Кинашев Галичского района Ивано-Франковской области на территории элеватора для хранения кукурузы погибли два сотрудника предприятия Агро-Вита. Они упали в резервуар с кукурузой.

Также сообщалось, что лифт раздавил ремонтника на стройке в Киеве. Мужчина ремонтировал лифт, когда двери начали закрываться. Он не успел отойти, и его зажало дверью, после чего лифт тронулся.

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Источник: korrespondent.net
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