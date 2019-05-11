Убийство ребенка в Переяславе: результаты расследования

Так, по словам Трубы, участниками тех трагических событий было трое взрослых, двое из которых - правоохранители, инспектор и полицейский. Четвертый - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.
31 мая с 13:00 до 15:45 все находились во дворе полицейского, употребляли спиртные напитки. По его словам, все договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее заготовленных мишенях.
"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела на 52 метра, попала в верхушку камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - сказал Труба.
По его словам, в то время, когда мужчины стреляли по мишеням, возле двора кроме Кирилла находилось еще трое детей.
Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.
Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.
Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Дмитрий Ценов ушел с должности в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
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Источник: korrespondent.net
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