Работник метро спас пассажира за секунду до гибели

В США сотрудник метрополитена спас упавшего на рельсы мужчину за секунду до прибытия поезда. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в Окленде, штат Калифорния. На камерах видеонаблюдения в метро видно, как мужчина подходит к краю платформы, перегибается через нее и неожиданно падает.

Парень упал на рельсы в тот момент, когда поезд уже выехал из тоннеля и двигался вдоль платформы.

Из толпы появился мужчина, который буквально вытащил упавшего из-под колес поезда.

Ранее сообщалось, что в Киеве пассажир покурил в вагоне метро. Также Корреспондент писал о том, что в метро Киева нашли двойника Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net