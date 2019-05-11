Подозрения за бракованные бронежилеты получили пять чиновников

Госбюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов Корсар. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил глава бюро Роман Труба.

В частности, сообщено о подозрении начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Убытки составили 61 млн гривен.

По словам главы ГБР, в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

"Они не отвечали техническим характеристикам", - сказал он.

Проводятся экспертизы для установления окончательной суммы убытка.

Напомним, ГБР изъяло 11 тысяч бракованных бронежилетов, закупленных Минобороны. Также ведомство опубликовало разговоры чиновников Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

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Источник: korrespondent.net