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05. 11. 2019

Украина вошла в пятерку опасных стран для журналистов

Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что федерация начала кампанию Конец безнаказанности за преступления против журналистов. Ее цель – привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире. В этом году федерация уделяет особое внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине.

С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что усложняет работу журналистов.

Международная федерация журналистов акцентирует особое внимание на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия и Вадима Комарова.

Украина – опасная страна для журналистов, особенно в Киеве и столичном регионе – говорится в сообщении.

Напомним, в течение девяти месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 158 уголовных преступлений, связанных с нападениями на журналистов.

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Источник: korrespondent.net
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