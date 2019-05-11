Под Киевом загорелся поезд с пассажирами

В ночь на вторник, 5 ноября в Киевской области между станциями Ирпень и Билычи загорелся локомотив поезда Киев-Ковель. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС области.

Отмечается, что спасатели потушили пожар к половине второго ночи.

При этом 15 вагонов, в которых находились 146 пассажиров, отбуксировали резервным локомотивом на станцию Билычи.

В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован в больницу Бучи с отравлением угарным газом.

Напомним, на прошлой неделе в Пакистане взорвался и загорелся пассажирский поезд. Сообщалось о 65 погибших.

А летом под Днепром на ходу загорелась электричка. Причиной стало загорание проводки.

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Источник: korrespondent.net