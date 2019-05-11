В университете Ужгорода возобновилась учеба после вспышки дифтерии

В Ужгороде возобновит учебный процесс медицинский факультет №2 Национального университета, среди студентов которого была зафиксирована вспышка дифтерии. Как сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета, такое решение было принято на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии во вторник, 5 ноября.

Отмечается, что ситуация в городе стабилизировалась.

"Прошло 1,3 максимальных инкубационных периода без выявления новых случаев заболеваний дифтерией (с 24 октября 2019), что является признаком локализации вспышки", – говорится в сообщении.

Семейные амбулатории все эти дни активно работали. Было проведено около 13 тысяч прививок как взрослым, так и детям, среди них – 2436 студентов УжНУ, в частности 1117 иностранных студентов.

В итоге было принято возобновить учебный процесс на закрытом ранее на карантин факультете. Вместе с тем, сохраняются ограничения – студенты, не предоставившие документы о вакцинации, будут не допущены до клинических баз. Кроме того, руководству УжНУ порекомендовали разработать механизмы зачисления иностранных студентов с документально подтвержденными данными о вакцинации, а украинских абитуриентов обязать предоставлять форму 063-О (карту профилактических вакцинаций).

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. В больницы попали 17 человек. У большинства были обнаружены клинические признаки дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Источник: korrespondent.net