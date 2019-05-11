Разведение на Донбассе. Снова на паузе

В Золотом Луганской области разведение сторон завершилось, туда даже успели приехать украинские депутаты, а также почему-то оказался там парламентарий из России. На очереди разведение сил в Петровском Донецкой области, но из-за обстрелов его уже один раз перенесли.

Корреспондент.net разбирался в ситуации на Донбассе.

Петровское на паузе

Утром 4 ноября украинские военные заявили, что незаконные вооруженные формирования собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозможно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.

В итоге российские медиа распространили информацию так называемой "ДНР", что сепаратисты сигнализировали белой ракетой о готовности к разведению сил и средств у Петровского. А противник обвинил украинскую сторону в срыве договоренностей.

В ответ, украинская сторона проинформировала ОБСЕ о готовности приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения 7-8 ноября, только при условии семидневного соблюдения тишины.

"Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины", - заявил командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко.

Кравченко также заверил, что подконтрольной Киеву Богдановке после отведения сил и средств не будет никакой угрозы.

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в "зону безопасности"), – сказал он.

Риски

Военный обозреватель Михаил Жирохов считает, что оставлять позиции возле Петровского Украине будет не выгодно.

“Само Петровское находится под оккупацией, а господствующие высоты вокруг контролируются нашей армией. Поэтому отвод в Петровском является очень важным для противника, ведь они займут эти господствующие высоты. Там степь и таких выгодных позиций не очень много, поэтому каждая из них на вес золота. Мы сейчас не знаем точно, какие настроения царят среди жителей Петровского”, - отмечает он.

Визит депутата РФ

На истории с сигнальной ракетой провокации не закончились, депутат Госдумы и лидер партии Родина Алексей Журавлев посетил Золотое, где разведения сиуже завершилось. Ранее этот российский политик уже неоднократно бывал в самопровозглашенных "республиках" на Донбассе и в аннексирована РФ Крыму. Все поездки российского депутата на Донбасс и в Крым является грубым нарушением украинских законов, ведь происходили через неконтролируемые участки границы.

Сюжет о визите Журавлева в Луганскую область опубликовала так называемая "Милиция ЛНР". “Главная цель визита российского чиновника - своими глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе", - пояснили там.

Возле линии разведения в районе Золотого Алексей Журавлев подтвердил, что "действительно пока все соблюдается", военные ушли.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконной поездкой Журавлева на временно оккупированные территории в Луганской области. Эту поездку в ведомстве назвали "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Как напомнили в МИД, Журавлеву еще в 2018 году был запрещен въезд на территорию Украины.

Что думают украинцы

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенного в начале октября, уже после подписания формулы Штайнмайера, больше половины украинцев хотят мира на Донбассе на довоенных условиях. 56% выступили за возвращение ныне оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в состав Украины на условиях обычных украинских регионов. Только 13,5% готовы предоставить этим территориям больше независимости, а 10,2% - автономию в составе Украины.

При этом 41,5% украинцев, согласно опросу, поддерживают прямые переговоры украинских властей с нынешними лидерами “ЛДНР”, 39,4% - против. 35,9% опрошенных за налаживание экономических отношений с оккупированными районами, 46,8% - против.

Источник: korrespondent.net