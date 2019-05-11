В Украине появится Фонд национального богатства

Кабинет министров создает Фонд национального богатства и предусматривает 250 млн грн для его наполнения. Соответствующая сумма предусмотрена в проекте государственного бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению. Об этом во вторник. 5 ноября, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что по сравнению с редакцией законопроекта, представленного к первому чтению, доходы государственного бюджета (без трансфертов) на 2020 год предложено увеличить на 14,2 млрд грн - с 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн.

Расходы доработанного проекта бюджета увеличены на 10,1 млрд грн - с 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефицит составит 2,09% ВВП.

"Показатели уточнены с учетом Бюджетных заключений Верховной рады Украины, одобренных постановлением Верховной рады Украины № 215-VIII от 18.10.2019, на базе основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год по сценарию І", - говорится в сообщении.

Напомним, сегнодня Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В нем закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.

Также в Бюджет-2020 добавили денег на зарплаты учителям, что позволит выплачивать учителям полную надбавку за престижность 30%.

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Источник: korrespondent.net