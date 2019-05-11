СБУ остановила кражу комплектующих к боевым самолетам

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили хищение и реализацию комплектующих для военных самолетов МиГ-29. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленники похитили с одной из военных частей комплектующие и запасные детали к самолетам МиГ-29 для продажи.

"Фигуранты пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры. Правоохранители задержали их во время передачи предпринимателю похищенного военного имущества", - говорится в сообщении.

Силовики при обысках в жилищах и автомобилях злоумышленников изъяли большое количество запасных частей и комплектующих для боевых самолетов Миг-29, а также деньги от продажи этих запчастей.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 410) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Ранее сообщалось, что СБУ изъяла на границе комплектующие к вертолету Ми-24.

А в Николаеве правоохранители предотвратили похищение и отправку за границу газотурбинного оборудования военного и двойного назначения с завода Заря-Машпроект. Злоумышленники похитили оборудование для обслуживания и ремонта газотурбинных агрегатов на кораблях ВМС.

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Источник: korrespondent.net