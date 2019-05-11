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05. 11. 2019

В России назвали абсурдными новые иски Нафтогаза

В России снова заявили о необходимости вернуться "нулевому варианту" урегулирования споров Нафтогаза и Газпрома. Как сообщает ТАСС, глава Минэнерго РФ Александр Новак во вторник, 5 ноября, назвал новые судебные претензии украинской компании абсурдными.

"Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу", - сказал Новак.

"Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого варианта" всех вопросов, касающихся споров между нами, и не рождать новых, абсурдных исков", - добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.
 
Накануне стали известны исковые требования Нафтогаза в новом арбитраже против Газпрома.
 

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Источник: korrespondent.net
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