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05. 11. 2019

В Калуше открыли мемориальную доску в честь капитана СС

В городе Калуш Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь капитана из дивизии CC Галичина. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский во вторник, 5 ноября.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива", - написал Долинский.

 facebook.com/eduard.dolinsky
 

Он также обнародовал архивное фото Палиива в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера.

 facebook.com/eduard.dolinsky
 

Отметим, что 19 мая 2011 года с разрешения Львовского городского совета и мэра была установлена ​​памятная табличка в честь Дмитрия Палиива на доме по улице Винниченко, в котором Дмитрий Палиив прожил несколько лет.

Напомним, символика дивизии СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

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Источник: korrespondent.net
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