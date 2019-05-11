ГБР открыло дело на Горбатюка за утрату материалов дела

Государственное бюро расследований по обращению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова начало расследование по факту утраты следователями Управления спецрасследоварий Генпрокуратуры материалов уголовного производства. Об этом на брифинге во вторник, 5 ноября, сообщил руководитель ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня могу констатировать, что есть определенные возможные нарушения со стороны следователей ГПУ, которые допустили утрату уголовного производства", - сказал Труба, отвечая на вопрос о том, действительно ли ГБР открыло дело в отношении экс-начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

По его словам, информация внесена в ЕРДР и начато расследование. "По обращению Андрея Портнова, если я не ошибаюсь", - добавил директор ГБР.

Напомним, в октябре генпрокурор Рябошапка уволил Горбатюка из ГПУ. Сам Горбатюк заявил, что для его увольнения не было никаких правовых обстоятельств.

Позже стало известно, что Горбатюку перед увольнением из ГПУ выплатили почти миллион. Всего с начала года прокурор, занимающийся делами Майдана, получил более полутора миллионов гривен зарплаты.

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Источник: korrespondent.net