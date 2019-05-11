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05. 11. 2019

СМИ назвали дату запуска газопровода из России в Китай

Торжественный запуск газопровода Сила Сибири из России в Китай состоится 2 декабря. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Газпром и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода Сила Сибири, по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что сначала запуск газопровода планировался на 20 декабря.

Сила Сибири - будущий магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Протяженность будущего газопровода составит - 2159 км.

Стоимость строительства изначально оценивалась в 800 млрд руб., однако позже стоимость была пересмотрена до 1,1 трлн руб.

Напомним, в мае 2014 года Газпром и китайская компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставки российского газа. Общая сумма контракта составляет около 400 млрд долларов, объем поставок – 38 млрд куб. метров газа ежегодно.

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Источник: korrespondent.net
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