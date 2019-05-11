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05. 11. 2019

Зеленский предлагает создать военную полицию

В Украине необходимо создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на встрече с руководством Верховной Рады во вторник, 5 ноября.
 
 
Во время встречи президент поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.
 
В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция.
 
Также президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы Е-ветеран.
 
Кроме того, Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.
 
Как сообщалось, в ходе заседания Зеленский также поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business.
 

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Источник: korrespondent.net
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