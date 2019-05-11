Украина в выигрыше. Пресса о решении Дании по СП-2

Дания после двух лет проволочек выдала Газпрому разрешение на прокладку газопровода Северный поток-2, который может оставить Украину без транзита, в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море.

Через месяц Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке 147-километрового участка газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм. Газопровод может быть достроен в первые месяцы 2020 года. Корреспондент.net собрал мнения мировой прессы.

Газпром потерпел неудачу Die Welt, Германия Хотя американцам и не удалось достичь первоначальной цели, то есть полностью предотвратить строительство газопровода, но все же администрация США сумела - предположительно путем дипломатического давления на Данию - оттянуть завершение проекта на достаточно долгий срок. Это дало возможность Украине получить важные преимущества в ходе переговоров с Россией о продолжении транзита газа. Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. Не заключив дополнительного договора, Газпром не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа перед западноевропейскими клиентами. Поэтому российский концерн приложил все усилия, чтобы до конца года получить в свое распоряжение альтернативный маршрут для Северного потока-2. Но в этом Газпром потерпел неудачу. При средней скорости прокладки три километра в день Газпрому понадобится еще около 100 дней для завершения работ. К этому добавляется время, необходимое для работы газопровода в тестовом режиме. По этой причине Киев в ходе переговоров с Москвой сможет добиться лучших условий относительно сроков и цены транзита газа. Таким образом, вторичная цель правительства США - стабилизация Украины - достигнута. То, что Украина по сравнению с Россией имеет экономические преимущества, недавно установила независимая экспертная комиссия, занимающаяся мониторингом преобразований в немецкой энергетике. "Если сравнить значение государственных доходов от транзита газа для Украины (четыре процента) с российскими государственными доходами от экспорта энергоносителей (40 процентов на федеральном уровне), то экономический перекос на лицо. Если дополнительный договор о транзите не будет заключен, то это нанесет Украине меньший ущерб, чем России", - говорится в докладе. Отказаться от транзита через Украину невозможно РБК, Россия При сохранении спроса на газ в Европе к 2035 году России не удастся миновать территорию Украины для его экспорта, пришли к выводу аналитики Института проблем естественных монополий. Этому не поможет даже запуск новых газопроводов. После запуска двух новых экспортных газопроводов из России - Северного потока-2 (ожидается не раньше 2020 года) по дну Балтийского моря и Турецкого потока (поставки должны начаться до конца 2019 года) в Черном море - профицит мощностей по транспортировке газа в Европу и Турцию существенно возрастет. Но полный отказ от транзита через Украину даже к 2035 году будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок. При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 миллиардов кубов) через Украину придется прокачивать не менее 41 миллиарда кубометра газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со стопроцентной загрузкой, считают аналитики ИПЕМ. Совокупная мощность украинской газотранспортной системы почти в три раза больше (116 миллиардов кубов в год), и в 2018 году Газпром прокачал по этому маршруту около 87 миллиардов кубометров газа. При оптимистичном сценарии, предусматривающем ввод в эксплуатацию Северного потока-2 и Турецкого потока на полную мощность, пропускная способность трубопроводов для поставок российского газа в Европу и Турцию к 2035 году составит около 320 миллиардов кубов в год. Рост спроса на российский газ при таком сценарии составит до 235,3 миллиардов.

Украинские возможности сократятся

Steigan blogger, Норвегия

Договор о транзите газа в Евросоюз через Украину истекает 31 декабря 2019 года, и до сих пор нет уверенности, что он будет продлен. Это приводит европейских ритейлеров в отчаяние.

Несмотря на всю пропаганду об "энергетической революции" и возобновляемых источниках энергии ЕС полностью зависим от российского газа - без него они не только будут мерзнуть, но и не смогут обеспечивать потребности промышленности и обслуживать социальные механизмы.

Россия и Германия строят газопровод на дне Балтийского моря, который лишит Украину роли транзитной страны и возможности блокировать поставки.

Трубопровод прокладывается со скоростью три километра в день, поэтому сейчас, когда последние политические помехи устранены, СП-2 не потребуется много времени, чтобы добраться до Германии. Когда газопровод будет готов, украинские возможности давления значительно сократятся, и в Киеве это знают.

Германия подорвала солидарность ЕС

The New York Times, США

Это щекотливый геополитический вопрос, ведь газопроводы не только укрепят зависимость Германии и Европы от российского природного газа, но и обойдут стороной Украину и Польшу, лишив эти страны транзитных сборов.

Некоторые критики считают, что Россия таким образом пытается навредить экономике Украины - особенно после аннексии Крыма в 2014 году и на фоне продолжающихся военных действий на востоке Украины...

Представитель Северного потока-2 в ЕС Себастьян Засс, утверждает, что уязвимость Украины преувеличена. Раз доля угля и ядерной энергии сокращается, считает он, потребность Европы в дешевом природном газе увеличится, и российский газ продолжит течь по и украинским трубам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый трубопровод делает из Германии "заложницу России" и грозит экономическими санкциями.

Но поскольку строительство почти завершено, аналитики считают, что момент упущен и санкции вряд ли остановят проект.

Американские чиновники считают, что трубопроводы подорвут "энергетическую независимость" Европы, и что доверять России нельзя.

Учитывая постепенный отказ Германии от ядерной энергетики, она и так зависит от угля гораздо сильнее, чем хотелось бы экологам.

Углеродный след от природного газа примерно вдвое ниже, чем от угля, поэтому дешевый газ в стране с заоблачными ценами на энергоносители - учитывая субсидии на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце - особенно привлекателен.

Однако своей поддержкой российских газопроводов, считают критики, Германия подорвала солидарность Евросоюза.

У Северного потока-2 еще могут возникнуть проблемы

Коммерсант, Россия

Ввод Северного потока-2 в начале 2020 года резко снижает потребность Газпрома в использовании украинской газотранспортной системы. Контракт на транзит через Украину истекает 1 января, и решение датского регулятора усиливает позицию Москвы на переговорах с Киевом.

Российская позиция уже становится более жесткой: в ходе последнего раунда переговоров 28 октября Москва отказалась одобрить предложенную Украиной методику определения тарифа на транспортировку газа, также не была достигнута договоренность о подписании технического соглашения между операторами газотранспортных систем.

Снятие проблемы с достройкой Северного потока-2, считает директор Центра энергетики МШУ Сколково Татьяна Митрова, не означает, что можно вовсе обойтись без соглашения с Украиной по транзиту.

Многое будет зависеть от погоды, поясняет она - в случае теплой зимы отсутствие транзита через Украину вполне может быть компенсировано за счет увеличения отбора газа из подземных хранилищ, поставок СПГ, некоторого увеличения загрузки других маршрутов и организации реверса газа Турецкого потока для поставок в Юго-Восточную Европу.

Кроме того, уточняет Татьяна Митрова, для Северного потока-2 есть и другие риски - политические и регуляторные. По мнению эксперта, нельзя полностью исключать как вероятность введения санкций в отношении проекта, так и, что особенно опасно в свете истории с Opal, введения регуляторных ограничений в отношении загрузки газопровода.

Также, отмечает эксперт, могут возникнуть проблемы и на других транзитных маршрутах - например, через Польшу. Транзитный контракт истекает осенью 2020 года, и переговоры о его продлении не начинались.

Украине нужно помочь

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель знает, что СП-2 может вытеснить с рынка нынешние трубопроводы через Украину. Эта страна и так страдает от российского вторжения на востоке.

А теперь ей угрожает еще и потеря миллиардных транзитных сборов. Без трубопроводов Украина оказалась бы под угрозой и в стратегическом плане: Россия могла бы перейти к эскалации войны, не рискуя при этом разрушить свои экспортные каналы.

Эта опасность актуальна не только для Украины, но и для Европы. Нынешняя война вынудила миллионы людей покинуть страну, а новая эскалация могла бы сделать беженцами еще миллионы - и это непосредственно на границе с ЕС.

Кроме того, успех в Украине мог бы побудить Путина к дальнейшим авантюрам. Ведь в Эстонии и в Латвии живут русскоязычные меньшинства.

Тем временем Дания дала разрешение на строительство в своих водах последнего участка и теперь строительство трубопровода почти невозможно остановить.

Однако процедура выдачи разрешений в Германии и в ЕС еще не завершена. Эти правила могут оказаться для России выгодными или невыгодными. Идут переговоры, и Еврокомиссия хочет уговорить Москву гарантировать Украине на договорной основе сохранение хотя бы части ее нынешней доли на рынке.

У Меркель есть причины поддерживать проект трубопровода в Балтийском море. Но сейчас важно ограничить вредоносные последствия. Если ЕС еще пытается спасти для Украины то, что может быть спасено, Германия не должна оставаться в стороне.

Символ желания ЕС вести бизнес с Россией

Jyllands-Posten, Дания

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, который был противником Северного потока-2, и датское правительство могут теперь лишь надеяться, что избавились от проблем, связанных с этим трубопроводом. Но наверняка ничего знать нельзя.

Этот газопровод очень активно обсуждается и вызывает много споров в Европе и США. Он стал мощным символом того, что Запад, несмотря на серьезные политические столкновения и конфликты с Россией, все равно хочет вести бизнес с Москвой. Пусть даже Путин уже показывал, что готов использовать энергоснабжение как оружие.

Газопровод занимает центральное место и в дискуссиях о климате. С одной стороны, газ - это ископаемое топливо, против которого выступают очень многие, но, с другой стороны, он загрязняет воздух меньше, чем уголь и нефть, а значит, может быть полезен в переходный период, пока мы не начнем использовать исключительно зеленую энергию.

Таким образом, поскольку весь мир следит за развитием событий вокруг Северного потока-2, существует риск, что аргументы и обоснования Датского энергетического агентства могут быть неправильно поняты - как обычными людьми, так и сотрудниками Белого дома.

Вчерашняя новость о том, что Дания одобрила Северный поток-2, разошлась по всему миру за считанные часы. Конечно, велик риск, что Данию теперь обвинят в поддержке интересов России и в том, что она идет на поводу у Путина. А это было бы очень забавно, учитывая, с какой политической неприязнью относятся к этому проекту в Кристиансборге.

Северный поток-2 скрутит Украину

CNBC, США

Решение Дании стало ударом для США, пытающихся помешать завершению возглавляемого Россией проекта после неоднократных предостережений о том, что это повысит зависимость Европы от российских энергоносителей.

Многие скептически относятся к тому, что сторонники проекта руководствуются исключительно экономическим соображениям.

Ранее в этом году власти США пригрозили ввести санкции в отношении компаний, которые принимают участие в трубопроводе, хотя нет никаких признаков того, что Белый дом полностью выполнит свои угрозы.

Менее чем через сутки после того, как Дания приняла это решение, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг ослабит Европу и усилит Россию.

"Единственной причиной строительства этого трубопровода является желание "скрутить Украину", - сказал Тимоти Эш, старший аналитик по развивающимся рынкам из компании Bluebay Asset Management.

Некоторые американские конгрессмены выступают против возглавляемого Россией проекта из вполне обоснованных опасений по поводу Украины, сказал Эш, но, по мнению президента США, который также хочет продавать газ Европе, это "исключительно экономический вопрос".

Позиции России улучшаются

Der Tagesspiegel, Германия

Начинаются подвижки в борьбе между Россией, Украиной, ЕС и Германией за энергетические поставки и решение Дании меняет соотношение сил в переговорах по газу между Киевом и Москвой.

Параллельно ведутся переговоры о разведении военных фронтов на востоке Украины, где российские вооруженные формирования вот уже почти шесть лет ведут войну против правительства в Киеве.

Украинский президент Владимир Зеленский ищет выход. И в Москве Владимир Путин демонстрирует все больше гибкости, потому что хочет избавиться от экономических санкций. Все эти развития связаны между собой.

Разрешение Дании на прокладку газопровода улучшает позиции Москвы на переговорах. Но и Россия исходя из собственных интересов должна стремиться к заключению соглашения. Западные санкции продолжают действовать. Кроме того, экономика страдает от внутренних проблем, грозит рецессия...

Весной случился конфликт между ЕС и Германией. Большинством голосов ЕС принял ограничения по газопроводу и оставил за собой право следить за их соблюдением...

В число стратегических интересов ЕС входит обеспечение дальнейшего транзита газа через Украину, в том числе и для того, чтобы не приходилось финансово поддерживать Киев, потому что многие миллиарды евро транзитных сборов идут в счет государственных доходов.

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Источник: korrespondent.net