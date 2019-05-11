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05. 11. 2019

Зеленский наградил 46 военных, 19 - посмертно

Президент Владимир Зеленский во вторник, 5 ноября, подписал указ о награждении государственными наградами Украины 46 военнослужащих, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, Зеленский постановил наградить Зеленский вручил звезды Героя Украины ликвидаторам аварии на ЧАЭСорденом Богдана Хмельницкого II степени посмертно майора Валерия Бондаренко.

Также глава государства постановил наградить посмертно орденом За мужество II степени солдата Геннадия Вегера и сержанта Андрея Горбаня.

Зеленский присвоил ордена За мужество III степени 20 военнослужащим, 17 из которых - посмертно. Он также постановил наградить трех военнослужащих медалью За воинскую службу Украине и еще 20 - медалью Защитнику Отечества.

Ранее Зеленский вручил звезды Героя Украины ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Церемония награждения состоялась в рамках рабочей поездки главы государства на ЧАЭС.

А в феврале этого года Порошенко наградил 88 военных. Из них 21 военнослужащего посмертно.

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Источник: korrespondent.net
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