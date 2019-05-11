В Украину стало поступать меньше денег из-за рубежа

С начала текущего года в Украину поступило более 1,7 млрд долларов через системы перевода средств из-за границы, что на 4% меньше, чем за этот период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Больше всего денег поступило из США (18%). Далее следуют Израиль (14%) и Италия (9%).

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

За пределы Украины за 9 месяцев 2019 года перевели 275 млн долларов (в экв.) - 4% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (31%).

По данным НБУ, за девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в пределах Украины перечислено почти 140 млрд грн или 5,3 млрд долларов в эквиваленте. Это более чем треть (свыше 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Отметим, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа является одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

Напомним, с января 2019 года объем частных иностранных переводов превысил 100 миллиардов гривен.

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Источник: korrespondent.net