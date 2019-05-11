Ученые призвали ООН ввести климатическое чрезвычайное положение

Более 11 тыс. климатологов из 153 стран призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение, передает BioScience.

"Политики уже 40 лет ведут переговоры, и все это время выбросы продолжали расти без каких-либо ограничений. Все наши попытки остановить глобальное потепление провалились. Растут температуры на суше, количество запасенного тепла в водах океана, его закисленность, частота экстремальных погодных явлений. Необходимо срочно предпринять хотя бы какие-то меры", - заявил Уильям Риппл, профессор Университета штата Орегон в Корваллисе и один из лидеров Альянса ученых мира.

Большинство исследователей, которые изучают климат Земли, сегодня не сомневается в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать до конца века на отметке в полтора градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в Мировом океане и сотни компьютерных моделей климата планеты.

В декабре 2015 года для предотвращения подобного сценария все страны подписали первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках все государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в ближайшие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последующие годы. Эти меры, как надеются дипломаты, помогут удержать рост среднегодовых температур на отметке в полтора-два градуса Цельсия.

Критически настроенные эксперты часто отмечают, что эти соглашения невозможно исполнить в принципе, так как они предусматривают большие послабления для развивающихся стран. Кроме того, Соединенные Штаты во вторник официально уведомили ООН, что собираются выйти из соглашения. По мнению скептиков, остальным участникам соглашения не удастся сдержать общемировой рост выбросов и удержать их даже в тех рамках, которые были заложены в изначально слабых добровольных обязательствах. В результате этого температуры на Земле перешагнут через отметку в два градуса, и климат планеты необратимо изменится.

Риппл и его единомышленники из "Альянса ученых мира", в том числе полдюжины российских климатологов, проанализировали текущую ситуацию и пришли к выводу, что полная реализация Парижских соглашений и других глобальных мер по борьбе с изменением климата будет невозможной без введения климатического чрезвычайного положения.

Авторы письма сообщили, что уже подготовили пакеты рекомендаций и мер, если политики и страны-участницы ООН прислушаются к их мнению и к призывам гражданских активистов, которые участились в последние годы, и объявят климатическое чрезвычайное положение.

Напомним, за год в странах Евросоюза значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива.

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Источник: korrespondent.net