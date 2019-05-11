Туристка продержалась двое суток в открытом море на леденцах

Жительница Новой Зеландии Кушила Стейн, дрейфовавшая двое суток в Эгейском море, выжила благодаря небольшому запасу леденцов. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает ВВС.

Туристка провела 37 часов на надувной лодке, поскольку ее понесло течением. У нее был с собой кулек леденцов, которые помогли ей продержаться до появления спасателей. А чтобы не замерзнуть, Кушила куталась в пластиковые пакеты для мусора.

Отмечается, что женщина всю жизнь выходит в море, и, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову, пытаясь дать о себе знать с помощью зеркала.

Береговая охрана Греции обнаружила ее за 100 километров от острова Крит. Накануне туристка помогала британцу перегонять яхту с юга Турции в Афины. В дороге она решила "размяться" и уже в пятницу отправилась на надувной лодке на остров Фолегандрос. На обратном пути она потеряла одно из весел, и сильный ветер вынес ее в открытое море. Хозяин яхты обнаружил, что женщина не вернулась, и сообщил о ее пропаже греческим властям. Началась операция спасения с шестью судами, вертолетом и подводным дроном.

Пока Кушила дрейфовала, она написала большими буквами на борту лодки имя и телефон своей мамы в Новой Зеландии, поскольку волновалась за жизнь. Женщину госпитализировали в больницу с переохлаждением и обезвоживанием. После спасения Кушила позвонила матери и рассказала, что с ней все хорошо и что у нее даже остался один леденец.

Ранее сообщалось, что в Азовском море спасли женщину, которую на километр унесло в море на надувном матрасе.

Ранее итальянец, заснувший на надувном матрасе, случайно переплыл Мессинский пролив. В итоге он из Калабрии добрался до Сицилии.

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Источник: korrespondent.net