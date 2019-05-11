Только три области подключены к отоплению на 100%

По состоянию на 5 ноября в Украине к отоплению на 100% подключены объекты жилого и социального фондов в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В целом к отоплению по всей территории Украины подключены 88,9% объектов жилого фонда и 92,8 – социального.

Ранее премьер рассказал, кого винить в случае проблем с отоплением. «Кроме того, 100% объектов социальной сферы отапливается в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях. 100% жилых домов подключены к отоплению в Черниговской области, свыше 99% – в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Ривненской и Сумской областях», – отметили в Минрегионе.Ранее премьер рассказал, кого винить в случае проблем с отоплением.

Напомним, Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.

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Источник: korrespondent.net