Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2019, вторник, 22:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
05. 11. 2019

Только три области подключены к отоплению на 100%

По состоянию на 5 ноября в Украине к отоплению на 100% подключены объекты жилого и социального фондов в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий. 
 
В целом к отоплению по всей территории Украины подключены 88,9% объектов жилого фонда и 92,8 – социального. 
 
«Кроме того, 100% объектов социальной сферы отапливается в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях. 100% жилых домов подключены к отоплению в Черниговской области, свыше 99% – в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Ривненской и Сумской областях», – отметили в Минрегионе.Ранее премьер рассказал, кого винить в случае проблем с отоплением.
 
Напомним, Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.