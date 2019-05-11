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05. 11. 2019

Украина и Польша определили направления сотрудничества

Во Львове во вторник, 5 ноября, состоялось заседание Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша в формате встречи сопредседателей, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы и государственный секретарь - руководитель Кабинета Президента Республики Польша Кшиштоф Щерский определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

"Собеседники скоординировали шаги сторон в реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша 31 августа этого года, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что Кшиштоф Щерский проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Польше после недавних парламентских выборов и подтвердил неизменную поддержку официальной Варшавой европейских и евроатлантических стремлений Украины. Он также заверил в готовности польской стороны и в дальнейшем прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Игорь Жовква очертил прогресс Украины в реализации системных реформ, в частности в принятии новых законов, а также проинформировал о шагах, которые осуществляет Владимир Зеленский с целью прекращения войны на Донбассе", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что особое внимание собеседники уделили вопросам почтения общей исторической памяти, положительно оценив прогресс в реализации соответствующих договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Игорь Жовква выразил надежду, что одним из результатов перезагрузки украинского-польского диалога будет должное упорядочения мест украинской памяти на территории Польши.

Напомним, что ранее Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений на своей территории. Украина готова "двигаться", но требует к себе соответствующего отношения со стороны Польши, отметил Вадим Пристайко.

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Источник: korrespondent.net
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