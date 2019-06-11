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06. 11. 2019

Иран запустит обогащение урана на объекте в Фордо


Иран с 6 ноября начнет обогащение урана на заводе в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, с 2%. Об этом заявил вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает ISNA.

"Мы уже провели обогащение на объекте в Фордо до 2%. Теперь у нас достаточно обогащенного урана до 5%, но если он закончится, мы сможем обогащать его согласно графику", – пояснил Салехи.

По его словам, процесс произойдет в присутствии инспекторов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Источник: korrespondent.net
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