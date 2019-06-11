США пригрозили Ирану максимальным давлением



США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фoрдo и грозят Тегерану "максимальным давлением". Об этом заявил РИА Новости неназванный представитель Госдепартамента.



"К сожалению, продолжение обогащения урана Ираном не вызывает удивления. Они регулярно угрожают этим, это прозрачная попытка ядерного шантажа", – отметил собеседник агентства.

По его словам, решение Тегерана является "большим шагом в неверном направлении".



"Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим, пока он не прекратит дестабилизирующее поведение", – подчеркнул представитель Госдепа.



По его словам, знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия.



Иран запустил 30 новейших центрифуг для обогащения урана



Ранее сообщалось, что с 6 ноября Иран начнет обогащение урана на заводе в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой. Обогащение начнется с 2%.

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Источник: korrespondent.net