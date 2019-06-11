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06. 11. 2019

Елизавета II отказалась носить натуральный мех


Королева Великобритании Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Об этом личный советник королевы и ее главный модельер Анджела Келли написала в своей книге Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф, передает The Telegraph.
 
Отмечается, что британская королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019 году. 
 
При этом не уточняется, распространяется ли решение Елизаветы II на ношение церемониального наряда, который включает пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая – в ней королева была на своей коронации в 1953 году. 
 
Стилистка королевы не уточнила, чем было вызвано решение отказаться от натурального меха. Однако отмечается, что Елизавета II неоднократно подвергалась критике из-за выходов в свет в шубах. 

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Напомним, ранее об отказе использовать в своих коллекциях натуральный мех заявили такие бренды, как Prada, Versace, Gucci, Burberry, Michael Kors и другие.

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Источник: korrespondent.net
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