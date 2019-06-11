15 человек стали жертвами нападения в Таиланде



По меньшей мере 15 человек убиты и четверо ранены в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщают местные СМИ.

"Вероятно, это работа повстанцев. Это одна из самых крупных атак за последнее время", - заявил представитель службы региональной безопасности.

Сообщается, что нападавшие, чтобы уйти от преследования, использовали взрывчатку и разбросанные по дороге гвозди.

Яла - одна из четырех провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она и провинции Паттани и Наратхиват были частью независимого Малайского мусульманского султаната.

По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около семи тысяч человек.



В Таиланде из-за шторма погибли 16 человек



Напомним, 21 августа в провинции Яла произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net