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06. 11. 2019

15 человек стали жертвами нападения в Таиланде


По меньшей мере 15 человек убиты и четверо ранены в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщают местные СМИ.
 
"Вероятно, это работа повстанцев. Это одна из самых крупных атак за последнее время", - заявил представитель службы региональной безопасности.
 
Сообщается, что нападавшие, чтобы уйти от преследования, использовали взрывчатку и разбросанные по дороге гвозди.
 
Яла - одна из четырех провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она и провинции Паттани и Наратхиват были частью независимого Малайского мусульманского султаната.
 
По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около семи тысяч человек.

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Напомним, 21 августа в провинции Яла произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения. 

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Источник: korrespondent.net
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