Туск отказался баллотироваться на пост президента Польши



Глава Европейского совета Дональд Туск объявило своем решении не баллотироваться на пост президента Польши на выборах, которые должны пройти весной 2020 года, сообщает Polskie Radio.



"Мне не хотелось бы никоим образом помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов", – заявил он.



По словам Туска, оппозиция может выиграть президентские выборы, но для этого "нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений".



Напомним, 14 лет назад Туск баллотировался на пост президента Польши, но проиграл Леху Качиньскому, получив 45,96% голосов. С 2007 по 2017 год он занимал должность премьер-министра страны.



Политика называли одним из наиболее вероятных кандидатов от оппозиции на пост президента Польши. Правящая партия Право и справедливость намерена выдвинуть кандидатом нынешнего главу государства Анджея Дуду.



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13 октября в Польше проходили выборы в парламент. Победу одержала партия Право и справедливость Ярослава Качиньского.

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Источник: korrespondent.net