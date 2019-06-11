Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 08:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
06. 11. 2019

Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке


Спецслужбы Франции ликвидировали главу группировки, которая связана с террористической организацией Аль-Каида. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в Twitter.

Боевика по имени Али Майчу ликвидировали 9 октября в Мали. По словам Парли, он был вторым наиболее разыскиваемым террористом в регионе Сахель.

Кроме того, Майчу занимался вербовкой и организацией нескольких крупномасштабных терактов.

 27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.

Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.