Итоги 05.11: Депутаты на Донбассе и цифры бюджета



В Украине резко сократилось число предпринимателей

В Украине число предпринимателей по состоянию на октябрь сократилось на 167 тысяч человек, сообщили в Государственной налоговой службе.

По состоянию на 1 октября общее количество физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность по данным Отчета "О состоянии учета плательщиков", - 167 тысяч человек.

При этом, в 2018 году предпринимательскую деятельность прекратили 196 тысяч человек.

Оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом

Оборонный комитет Верховной Рады провел выездное заседание в Золотом-4 недалеко от линии соприкосновения. Сергей Левочкин из фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка депутатов - это сигнал о готовности парламента принимать необходимые законы для мирного процесса.

"Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира", - заявил депутат.

Зеленский поручил до конца года ликвидировать коррупцию

Президент Владимир Зеленский поставил перед министром развития общин и территорий Аленой Бабак задачу до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Кроме того, Зеленский поставил задачи министру юстиции Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров к 31 декабря 2019 должен обеспечить внедрение первого этапа проекта е-Малятко.

Кабмин представил проект обновленного госбюджета-2020

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру. На следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

Кабинет министров прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар.

Доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год передали в Верховную Раду.

Украина ответила на ультиматум РФ по газовым переговорам

В Нафтогазе назвали заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о переговорах по транзиту газа "русским стилем".

"Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашениях, пока мы не остановим принудительное взыскание 3 миллиардов долларов за истекшим арбитражем и не отвергнем другие требования в Стокгольме - спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, русский стиль", - заявили в компании.

Ранее Песков сообщил, что Россияи Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.

На Донбассе значительно сократилось количество обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 ноября зафиксировали всего три обстрела. Так, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

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Источник: korrespondent.net