«Здесь лучше всего: до моря 15 минут пешком». Как живет «секретный» ЖК в Ждановичах, где продается всего 5 квартир

Агрогородок Ждановичи вплотную примыкает к МКАД. Вполне возможно, что со временем эта территория станет еще одним районом столицы. Но пока все дома там относятся к Ждановичскому сельсовету, мы решили рассказать об очень интересном жилом комплексе. На маленьком пятачке расположены 3 высотки, купить квартиру в которых не так-то и просто. Почему? Подробности в репортаже Realt.by.
Агрогородок Ждановичи вплотную примыкает к МКАД. Вполне возможно, что со временем эта территория станет еще одним районом столицы. Но пока все дома там относятся к Ждановичскому сельсовету, мы решили рассказать об очень интересном жилом комплексе. На маленьком пятачке расположены 3 высотки, купить квартиру в которых не так-то и просто. Почему? Подробности в репортаже Realt.by.
Три 19-этажные «панельки» стоят в окружении леса, буквально в 3 минутах езды от МКАД. При этом считается, что эти дома относятся к Минскому району, Ждановичскому сельсовету. Выезд с территории очень удобный: на собственном автомобиле буквально за 3-5 минут можно добраться до «Минск-Арена». Так же легко доехать и до любой точки города, если выбрать маршрут через МКАД. При этом, несмотря на близость к дороге, на территории жилого комплекса шума машин не слышно.
Воздух тут, кажется, пропитан соснами. Несмотря на то, что в день нашего приезда в Минске был объявлен шквалистый ветер, здесь чувствовалось лишь «легкое дуновение». Необычайно теплый ноябрь среди желтых листьев леса воспринимается как еще один подарок природы, и, возможно, поэтому после городского шума здесь необычайно тихо.
— Мне знакомые часто говорят: «Мол, вот, уехали в свои Ждановичи, возвращайтесь в Минск». Но мне не хочется — здесь очень хорошо, — поделилась Наталия. — А с детьми здесь настоящая сказка. Рядом лес, Минское море. Мы купили маленький мангал в IKEA, так все лето провели на улице. До «воды» идем пешком около 20 минут, если неспешно и с колясками.
Когда пускали погулять с детьми на территорию санатория «Криница», так вообще был рай: ни машин, ни грязи. Но сейчас сменилось руководство, и мам с детьми практически туда не пускают. А было хорошо: там и пляж, и магазин. Мы как уходили часов в 11, так около 21.00 только домой возвращались. Но недавно за санаторием обустроили территорию: поставили мангал, качели, детскую площадку. И летом туда ходить — одно удовольствие.
«Полный бак бензина заливаешь в машину, и поехал по поликлиникам». Проблемы ЖК
Магазинов, по словам местных, здесь хватает. Да и любая доставка продуктов или бытовой химии не считает эти дома «загородом».
— Есть магазин «Корона» рядом, работает до 23.00, — рассказала Наталия. — Но мы работаем в Минске, так что, если вдруг хочется чего-то особенного, то покупаем там.
Одна из самых больших проблем этих мест — ужасная по качеству питьевая вода.
— Бывает, что набираешь ванну воды, чтобы ребенка искупать, отвлечешься, чтобы сходить за одеждой или вещами, а там уже льется «кока-кола». Вода не просто желтого, а натурально коричневого цвета, — рассказала Наталья. — Воду сдавали на экспертизу, и выяснилось, что она непригодна к использованию. Помню, поставила стирку с белыми вещами, а достала коричневые. Было очень обидно. Ржавчина идет редко, но если уже есть, то капитальная.
— Проблема еще в том, что дома высокие, — объяснила еще одна местная жительница. — Это бюджетный вариант, в котором ни о какой звукоизоляции и речи не идет. Здесь собака ходит у соседей сверху, а ты уже спать не можешь. Кто-то идет в туалет, и все слышно. Это настоящий кошмар, дети не могут спать. Да и то, что один подъезд — тоже плохо: все ходят туда-сюда, носят все.
— Кстати, детский садик вроде бы есть недалеко, но попасть туда нереально. Есть садики за железной дорогой, но они тоже переполнены. И школа, и детский сад не были рассчитаны на такое количество жителей. У детей с 3 класса уже вторая смена, — рассказал. Алексей. — А с поликлиникой вообще все очень сложно. Здесь есть амбулатория. Она очень маленькая, и там почти нет узких специалистов. В принципе, не очень понятно, к чему мы относимся. Есть поликлиника на ул. Осипенко, но туда нас не принимают. Можно поехать к лору в Боровляны, но там смогут принять, например, только вечером. Дорога туда-обратно — это около 50 километров. Еще раз съездить — уже 100 километров в день. И это только лор-врач. А к окулисту надо будет в Заславль или Ратомку. И вот полный бак бензина заливаешь в машину, и поехал по поликлиникам. Проще заплатить деньги и пойти в платный медицинский центр в Лебяжьем.
«Сколько я где пожила — здесь лучше всего»
Тем не менее, местные жители отзываются о микрорайоне хорошо. Правда, они условно делят Ждановичи по железной дороге на 2 части. Те Ждановичи, которые расположены за железной дорогой, опять же по словам местных жителей, не такие благополучные. Там много асоциальных людей, которые любят скоротать вечер в компании спиртных напитков. А здесь, на ул. Парковой все по-другому: «тут и профессора живут, и начальники разные, и владельцы частных фирм».
Справедливости ради стоит заметить, что машины припаркованы у домов абсолютно разных ценовых категорий.
— Я знаю, что из Минска сюда очень многие переезжают, — рассказала Наталия. — Сколько я где пожила уже -- здесь лучше всего. Пробок на дорогах нет. Я сейчас работаю в Уручье, так доезжаю туда за 15 минут. Хотя недавно пробка одна была, когда Пугачева приезжала. Но больше я проблем с дорогой на работу вспомнить не могу.
Дома обслуживает товарищество. В подъезде на первом этаже сидит консьерж. Возле крыльца облагорожена территория, сделаны небольшие клумбы. Мы попробовали пройти в один из домов, чтобы сфотографировать район с высоты 19 этажа, но бдительная консьерж нас не пустила. Пришлось искать кого-то из жильцов дома, чтобы он стал нашим проводником на балкон последнего этажа.
«Много тех, кто хочет сюда, но квартир продается мало»
— Я живу с 2007 года, и могу сказать, что везде есть свои плюсы и минусы, — рассказал местный житель Алексей. — Из плюсов могу назвать тот факт, что мы недалеко от города, можем съездить в магазин или ресторан, в целом все близко и рядом. Но тем не менее, мы живем в лесу.
Есть люди, которые решили, что здесь маловато детских кружков и секций, бутиков и магазинов, и они продали свои квартиры, переехали в Минск. Но таких действительно мало. Гораздо больше тех, кто очень хочет сюда попасть. Но квартир в этих домах продается совсем мало. При этом и цены высокие, потому что предложения почти нет.
Слова Алексея подтверждает и база Realt.by, в которой в этом микрорайоне выставлены на продажу всего 5 квартир, и, что интересно, все однокомнатные. Цены совсем не районные и сравнятся со стоимостью жилья в Уручье. Однокомнатные квартиры стоят в среднем $62,9 тысяч.
Жильцы дома для работников «Криницы»: «ЖЭС решил, что нам не нужны вентиляционные решетки»
Рядом с МАПИДовскими высотками стоят три пятитажных дома, которые своим внешним видом выбиваются из общей картины жилого островка. Местные жители рассказали, что эти дома строились для работников санатория «Крыница». Жительница одного из этих домов Лида цепким взглядом сразу определила заезжего журналиста и тут же решила рассказать о проблемах, с которыми уже несколько лет борются местные.
— Я живу в этом доме с момента его заселения — вот уже 46 лет. Канализацию в нашем доме затапливало, и мы задыхались. И вот наконец-то мы дождались капремонта — но какого, — эмоционально рассказала Лида. — Крыша была хорошая, но ее поменяли. ЖЭС, к которому мы относимся, решил, что нам не нужны вентиляционные решетки, и просто заделал все вентиляционные каналы. Теперь жильцы мучаются, в подвал зайти невозможно.
Для того, чтобы как-то решить вопрос, люди выбили дыры в стене здания. Так хотя бы какой-то воздух из подвала выходит. ЖЭС сказал, что будет писать на нас жалобу, мол, мы нарушили фасад здания. Ну, а что людям было делать? Сами ЖЭСовцы приехали, сделали несколько дырок дрелью и все.
— А еще крыльцо сделали абы как, отмостка сделана с уклоном в сторону подъезда. Ну, посмотрите, просто краской что-то замазали, да и все. И откосы у дома сделали криво, теперь вся вода течет по направлению к крыльцу, — продолжила рассказывать о проблемах Лида. — И мусор тоже не хотят вывозить вовремя. В общем, сложно все.
Из эмоционального рассказа Лиды становится ясно, что в капитально отремонтированных пятиэтажках дела идут не так радужно и хорошо, как в соседних высотках. Однако озвученные проблемы мало отличаются от проблем жильцов столичных дворов.
В целом жилой комплекс на въезде в Ждановичи оставляет приятное впечатление. Несмотря на то, что дома относятся к столичному району, местные жители чувствуют себя вполне минчанами. С той оговоркой, что у них есть возможность дышать настоящим сосновым воздухом и ходить к «морю» с детьми.
Читайте также:
«Этот бизнес не стал убыточным». Усадьба «Кони-Пони» выставлена на продажу за $ 500 тысяч
«Я на атомном крейсере служил, и ничего — жив». Репортаж о жизни простых людей у подножия Белорусской АЭС
«Я предлагаю не дом, а стиль жизни». В 30 км от Минска за $ 230 тысяч продается необычный коттедж
Источник: realt.by
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость