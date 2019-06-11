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06. 11. 2019

Сепаратисты дольше получаса обстреливали Крымское

Сепаратисты с начала нынешних суток 35 минут обстреливали Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в среду, 6 ноября.

За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела: у Орехова - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Свободного - из АГСов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

За минувшие сутки и с начала нынешних потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, что за сутки 4 ноября сепаратисты 20 раз обстреливали позиции украинских военных, среди военных ВСУ потерь не было.

Также сообщалось, что за сутки 3 ноября сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

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Источник: korrespondent.net
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