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06. 11. 2019

В Бюджете-2020 не предусмотрены деньги на "страну в смартфоне"

В проекте Госбюджета на 2020 год не заложены деньги на реализацию инициативы "страна в смартфоне". Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в среду, 6 ноября.

По его словам, деньги не выделены ни на приложение, ни на сайт или оцифровку приоритетных услуг, ни на обучение цифровым навыкам и тому подобное. Есть определенные средства на поддержку уже существующих проектов.

"Есть 30,8 миллиона гривен на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - отметил Федоров.

При этом министр отметил, что все равно планирует работать с ограниченными ресурсами.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - отметил Федоров.

Напомним, накануне Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.

Также сообщалось, что проект Госбюджета-2020 будет изменен ко второму чтению. Существенные изменения произойдут из-за нового макропрогноза и новой законодательной базы.

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Источник: korrespondent.net
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