В областном центре Кропивницкий из-за повреждения газопровода без отопления остались четыре микрорайона. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 6 ноября.

По данным спасателей, накануне вечером в ходе земляных работ на территории местного предприятия Элада-Трейд был поврежден газопровод диаметром 90 мм. В результате аварии от газоснабжения была отключена юго-западная котельная КП Теплоэнергетик.

Отмечается, что из-за отключения котельной без теплоснабжения временно остались сразу четыре микрорайона Кропивницкого. Сегодня утром на газопроводе планируются ремонтно-восстановительные работы.

"Температура воздуха 11 градусов тепла", – отметили в ГСЧС.

В свою очередь горсовет Кропивницкого утверждает, что без отопления остались две трети города. Мэр города Андpей Pайкович заявил, что фирма начала земляные без каких-либо согласований и разрешений.

"В pезультате повредили газопpовод среднего давления! Киpовогpадгазу пришлось отключить ПЗК. Она остается в pабочем pежиме, и только ждет подачи газа. Мы будем делать все возможное, чтобы уже сегодня восстановить теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной инфpастpуктуpы города", – сказал Pайкович.

Cмотрите фотогалерею: Большая часть Кропивницкого осталась без отопления

Напомним, по состоянию на 5 ноября в Украине только три области подключены к отоплению на 100% – Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской. В целом к отоплению по всей территории Украины подключены 88,9% объектов жилого фонда и 92,8% – социального.

Ранее Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.

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Источник: korrespondent.net