Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2019, среда, 11:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
06. 11. 2019

Мальчик все каникулы играл на компьютере и умер

В Таиланде подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Удонтхкани. Все свободное время на каникулах 17-летний Пляват Харикин провел за компьютерными играми.

Парень играл дни и ночи, не выходя на улицу. Родители приносили мальчику еду и просили одуматься. Подросток не стал слушать родителей.

Когда утром отец мальчика Джаранвит зашел в его комнату, то увидел, что сын лежит на полу возле компьютерного стола. Мужчина подумал, что мальчик уснул и попытался его разбудить. Оказалось, что Харикин умер.

Cмотрите фотогалерею: Мальчик все каникулы играл на компьютере и умер

Врачи пришли к выводу, что подросток умер от инсульта, вызванного играми на компьютере по ночам.

Родители мальчика предостерегают других родителей и надеются, что их трагедия станет предупреждением для других.

Ранее мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями. Также Корреспондент писал о том, что девушка ослепла из-за неудачного тату на глазу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.