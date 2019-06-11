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06. 11. 2019

Во Львовской области в ДТП погибли три человека

На трассе Львов-Луцк произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает управление Нацполиии во Львовской области в среду, 6 ноября.

Авария произошла около 19:30 вечера 5 ноября между селами Сабанивка и Стоянив в Радеховском районе Львовщины.

Столкнулись автомобили Skoda Rapid и Citroen Crosser. В результате столкновения водитель и пассажиры Skoda погибли на месте аварии. Все они были из Луцка – мужчины 30, 34 и 38 лет.

Водителя Citroen госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Расследуются обстоятельства ДТП.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в ДТП погибли три человека

Накануне под Львовом на трассе Киев-Чоп произошло ДТП при участии служебного авто Ford Transit инкассаторов Ощадбанка, перевозившего деньги. При столкновении с Volkswagen Caddy инкассаторский Ford Transit перевернулся.

Также во вторник стало известно, что в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen. Пострадали семь человек.

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Источник: korrespondent.net
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