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06. 11. 2019

В Харьковской области обстреляли автомобиль активиста

В Харьковской области неизвестные на дороге обстреляли автомобиль местного активиста и скрылись с места происшествия. Никто не пострадал. Об этом накануне вечером сообщило региональное управление Нацполиции.

"В 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Они осмотрели место происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушение на умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области обстреляли автомобиль активиста

Накануне в Харькове расстреляли мужчину возле спортклуба на улице Валентиновская. Пострадавший получил пулевые ранения в живот, ногу и руку.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина из травматического пистолета прострелил ногу своей сестре. Между ними произошел конфликт из-за дележа имущества.

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Источник: korrespondent.net
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