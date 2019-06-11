Импичмент Трампа: посол Сондленд пересмотрел свои показания

Посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд изменил свои показания по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа, признав, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления украинскими властями расследования в отношении Хантера Байдена. Об этом говорится в опубликованной стенограмме показаний Сондленда, сообщает CNN.

Сообщается, что адвокат Сондленда направил в комитет письмо и дополнение на три страницы к своим показаниям, в которых говорилось, что он вспомнил разговор 1 сентября с Андреем Ермаком, помощником президента Украины, который связывал помощь с расследованиями.

"Сейчас я вспоминаю, как разговаривал с господином Ермаком по отдельности, где я сказал, что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не представит публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", - сказал Сондленд.

Накануне экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания. Она рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года.

Импичмент Трампу: обнародован текст резолюции

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Источник: korrespondent.net