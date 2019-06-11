Рябошапка: Дело Гандзюк не хотели расследовать

Генпрокурор Руслан Рябошапка объясняет отсутствие результатов в расследовании дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк тем, что его не хотели расследовать. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил: "Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, связан ли этот факт с возможной причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов, Рябошапка сказал, что "та среда, которая существовала во время совершения преступления, на время расследования, влияла на его результаты".

Ранее Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщалось, 4 ноября в Киеве под Офисом президента прошла акция "Рік без Каті", на которую люди пришли почтить память херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Подобные акции прошли в ряде городов Украины и за рубежом.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты. 4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

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Источник: korrespondent.net