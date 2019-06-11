В Госстате проведут масштабное сокращение штата

В правительстве приняли решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, которому сейчас подчинен Госстат, на своей странице в Facebook в среду, 6 ноября.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", – написал министр.

Дубилет заявил, что эта оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, "поддержка этих подразделений стала нецелесообразной".

"Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и сократить их количество", – добавил Дубилет.

Он также отдельно обратился к сотрудникам, которые попали под это сокращение.

"Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", – написал он.

Ранее стало известно, что в 2020 году Укрзализныця сократит штат на 40-50%. В частности, УЗ уволит штатных дровосеков, лесничих и танцоров. Под сокращение попадет также часть административного персонала.

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Источник: korrespondent.net