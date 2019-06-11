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06. 11. 2019

Пенсионер умер от обезвоживания, заблудившись в ТЦ

В Сиднее пенсионер застрял в торговом центре и умер от обезвоживания. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел двумя годами ранее, но о нем стало известно только сейчас. Вместе с женой 71-летний Бернард Гор посетил дочь в австралийском Сиднее.

Пока мужчина ждал родных, он прогуливался по торговому центру. Пенсионер решил заглянуть на пожарный выход и оказался заблокированным на ступеньках.

Из-за легкой формы старческой деменции Гор не смог найти выход на первом этаже и умер спустя три дня от обезвоживания.

Сообщается, что полиция обыскала центр, но не осмотрела служебные помещения. Также правоохранители не изучили записи с камер, а одна из них зафиксировала Гора в момент выхода на пожарную лестницу.

Обстоятельства гибели мужчины в ноябре 2019 года рассмотрел суд. Полицейские, участвовавшие в обыске ТЦ, должны дать показания.

Ранее сообщалось, что пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши. Также Корреспондент писал о том, что мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.

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Источник: korrespondent.net
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