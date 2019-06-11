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06. 11. 2019

В Таджикистане совершено нападение на погранзаставу: 17 жертв

В Таджикистане вооруженная группа из 20 человек совершила нападение на пограничную заставу №4 Ишкобод, расположенную на таджикско-узбекской границе. В бою погибли 15 нападавших, а также двое силовиков. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Отмечается, что нападение на заставу было совершено в 03:23 ночи. Нападавшие захватили пять автоматов Калашникова.

По данным ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников были убиты, еще пять задержаны. Во время операции погибли один солдат Пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана.

На месте происшествия была создана оперативно-следственная группа.

Через несколько часов в ГКНБ Таджикистана заявили, что нападавшие были боевиками террористической группировки "Исламское государство" и проникли через границу со стороны уезда Калаи-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

Задержанные на допросе признались, что пограничная застава Ишкобод была "наиболее удобным местом" для них.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Cмотрите фотогалерею: В Таджикистане совершено нападение на погранзаставу: 17 жертв

Напомним, в сентябре на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел вооруженный конфликт, в ходе которого погиб один киргизский пограничник и более десяти человек было ранено. Перестрелка с применением минометов произошла в районе села Максат. Стороны обвиняли друг друга в развязывании боевых действий.

А в июле из-за столкновений на границе Таджикистана и Кыргызстана из кыргызского села Аксай было эвакуировано более 300 человек. В результате инцидента погиб один человек и не менее 14 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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