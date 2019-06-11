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06. 11. 2019

Более половины населения Земли подключено к интернету – ООН

В мире 4,1 млрд человек подключены к интернету. Это количество выросло на 5,3% по сравнению с 2018 годом. Об этом накануне сообщило Радио Свобода со ссылкой на данные Международного союза электросвязи при ООН.

Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019-м.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий – в Африке (28,2%).

Без интернета остается около 3,6 млрд человек. Большинство из них живут в наименее развитых странах.

"Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин – 58%, наибольшая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что в Украине почти 23 млн интернет-пользователей. Их число резко выросло в связи со "смартфонизацией" населения. 22% украинцев заходят в интернет исключительно с помощью смартфонов.

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Источник: korrespondent.net
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