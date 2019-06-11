Пограничники в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей обнаружили в автомобиле 59-летнего украинца огнетушитель, набитый янтарем. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 6 ноября.
Отмечается, что накануне правоохранители получили от оперативных сотрудников ГПСУ информацию о возможной перевозке янтаря.
Пограничники и таможенники внимательно провели автомобиль, но нашли контрабанду не сразу, потому что янтарь был спрятан в необычном тайнике – огнетушителе. Из полости прибора, из которого было демонтировано средство тушения, изъяли 5 кило камней различной геометрической формы и размера желтого цвета.
На правонарушителя составили административный протокол. Янтарь и огнетушитель изъяты.
Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти в Польшу янтарь в огнетушителе
Ранее на Закарпатье правоохранители обнаружили 11 мешков янтаря общим весом 270 кг. Камни были подготовлены для незаконного перемещения через украинско-румынскую границу.
Также полицейские изъяли 600 кг янтаря в ходе обысков у четырех участников преступной группы в поселке Владимирец Ровенской области. Были обнаружили станки для обработки янтаря-сырца.
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Источник: korrespondent.net
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