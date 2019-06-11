Под Киевом автобус с пассажирами развалил грузовик: обошлось без жертв

На трассе Киев-Харьков автобус с 32 пассажирами развалил грузовик, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла утром в среду, 6 ноября. По информации полиции, водитель автобуса Temza, вероятно, заснул из-за чего, безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет.

Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.

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На месте происшествия патрульные все еще регулируют движение для обеспечения безопасности всех других участников дорожного движения. Следственно-оперативная группа уже занимается установлением обстоятельств дела и оформлением ДТП.

"Берегите себе и не садитесь за руль в состоянии сонливости, усталости или плохого самочувствия!", - добавили в полиции.

Накануне под Львовом на трассе Киев-Чоп произошло ДТП при участии служебного авто Ford Transit инкассаторов Ощадбанка, перевозившего деньги. При столкновении с Volkswagen Caddy инкассаторский Ford Transit перевернулся.

Также во вторник стало известно, что в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen. Пострадали семь человек.

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Источник: korrespondent.net